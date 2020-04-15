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تنفيذ المرحلة الثانية لممشى شارع الأمير تركي بالخبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الخبر

بدأت أمانة المنطقة الشرقية العمل في تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع ممشى شارع الأمير تركي بحي اليرموك بمحافظة الخبر، وذلك ضمن جهودها لتعزيز معايير جودة الحياة في المحافظة، والتي تستهدف من ضمن محاورها توفير أرقى مستويات الحياة والبيئة والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاته. وتأتي المرحلة الثانية من الممشى امتدادا للمرحلة الأولى التي يبلغ طول الممشى فيها 430 م وبعرض 12 م.

وأكدت الأمانة حرصها على إنشاء المماشي في عدد من المواقع لمواكبة التطور الحضاري الذي تشهده المحافظة، وتوفير الخدمات والوسائل التي تعزز من مكانة الخبر كمدينة حديثة متكاملة في إطار استراتيجية تطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين ولضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة للسكان لما تتيحه من توسيع لفرص ممارسة رياضات المشي والجري، التي تلائم أفراد الأسرة.

المرحلة الثانية للممشى