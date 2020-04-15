شكرا لقرائتكم خبر

مركز الملك فهد بالبوسنة يتصدى لكورونا بإجراءات احترازية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

نفذ مركز الملك فهد الثقافي بالبوسنة والهرسك مجموعة من الإجراءات الاحترازية الاستباقية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، في إطار رسالته السامية لخدمة المجتمع البوسني بوجه خاص، ودول البلقان عامة، وذلك بتقديم أفضل الخدمات الممكنة فيما يندرج تحت أهداف المركز وخطته الاستراتيجية.

جاء ذلك في تقرير أصدره المركز، أوضح فيه أنه عمل منذ بدء انتشار فيروس كورونا في أنحاء كثيرة من دول العالم بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية، منها الإيقاف الموقت لكل الصلوات في جامع الملك فهد والاكتفاء برفع الأذان للصلوات، وتقليل وجود المواطنين والعاملين بالمركز، وتفعيل نظام العمل عن بعد، إلى جانب إيقاف الدورات التدريبية كافة حرصا على سلامة الطلاب والطالبات، وبث عدد من المقاطع التوعوية الإرشادية من أعضاء هيئة التدريس لتوقي الوباء، والعمل وفق الإجراءات التي أقرتها الحكومة البوسنية.

Advertisements

وبين التقرير أن عمليات التعقيم والنظافة بالمركز شملت قاعة الملك سلمان للمؤتمرات، والملحقية الدينية، وفصول التعليم، وقاعات التدريب، والصالة الرياضية، والمكتبة التي تتسع لأكثر من 300 شخص، والمكاتب الإدارية، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تتوافق مع الإجراءات الوقائية للمشيخة الإسلامية بالبوسنة والهرسك، كما وجدت إشادة واسعة وتقديرا للدور الريادي الذي يضطلع به المركز.

يذكر أن المركز الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تم إنشاؤه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، وافتتحه الملك سلمان بن عبدالعزيز عام 1421هـ، ويقع المركز الذي يعد أكبر معلم إسلامي بالبوسنة ودول البلقان على مساحة تقدر بـ9500 م2 في قلب العاصمة البوسنية سراييفو، ويهتم بتوثيق الروابط الثقافية بين المملكة والبوسنة، ويقدم خدمات للشعب البوسني في مجال تعليم اللغة العربية، والحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية، ويقيم المعارض والفعاليات الثقافية، ويبلغ عدد الدارسين الذين تخرجوا من دورات المركز منذ إنشائه ما يزيد على ثمانين ألف مستفيد من جميع شرائح المجتمع البوسني.

من إجراءات المركز الاحترازية