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منع التجول يرجح ربحية التأمين الطبي وضد الغير للسيارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

توقع خبراء ارتفاعا ملحوظا في ربحية شركات التأمين على السيارات وشركات التأمين الصحي، على خلفية الحجر الصحي المنزلي ومنع التجول ضمن إجراءات مكافحة جائحة كورونا في المملكة، واستندوا إلى أن تراجع حركة السيارات أدى لتراجع الحوادث المرورية وبالتالي تراجع المطالبات لشركات التأمين، وكذلك الأمر بسبب تراجع المطالبات لشركات التأمين الصحي بسبب تناقص مراجعي المستشفيات لغير الحالات الطارئة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين عادل العيسى لـ»مكة» أن هناك انخفاضا كبيرا في حركة المركبات وبالتالي الانخفاض في عدد الحوادث المرورية مما ينصب في مصلحة المجتمع أولا وآخرا لأنه يساهم في حفظ الأرواح والممتلكات ولكن هناك أيضا انخفاضا كبيرا في مبيعات وثائق التأمين لجميع المنتجات وهذا يؤثر بصورة سلبية على الوضع المالي لشركات التأمين على المدى الطويل ولكن الأهم حاليا هو السلامة للجميع وأن تنزاح هذه الغمة لتعود الحياة لطبيعتها.

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فيما قال الرئيس السابق للجنة المالية - التي تضم أيضا قطاع التأمين - في غرفة الشرقية عضو اللجنة حاليا صلاح الجبر «انخفاض حركة السيارات على خلفية فرض الحجر الصحي ومنع التجول في البلاد لمكافحة جائحة كورونا، يرجح أنه حقق ربحية لشركات تأمين سيارات الأفراد بسبب الانخفاض الكبير المتوقع للحوادث المرورية وبالتالي الانخفاض في المطالبات المالية نتيجة لذلك، غير أن الانخفاض طال أيضا الإقبال على شراء بوليصات التأمين على السيارات، كما أن النفقات التشغيلية لهذه الشركات مستمرة ولو جزئيا، فضلا عن أن من يحصل له حادث سيارة في الوقت الراهن قد يؤجل مطالبته لحين عودة الحياة لطبيعتها».

وأضاف «لا يمكن قياس ميزان الربح والخسارة في الفترة الحالية وتحديد كفة أي منهما سترجح إلا بعد شهر على الأقل من عودة الحياة لطبيعتها»، مشيرا إلى أن شركات التأمين على سيارات الشركات والمؤسسات ستحقق ربحية أكبر من شركات التأمين على سيارات الأفراد، كون تجديد بوليصات التأمين فيها يتم بشكل دوري ولن ينخفض أو يتأثر بالمنع كثيرا، كما أن حركة هذه السيارات قلت كثيرا وبالتالي انخفضت الحوادث والتعويضات الناجمة عنها.

وفي المقابل نوه الجبر إلى أن الربحية ستكون أكثر وضوحا في شركات التأمين الصحي بسبب إحجام كثيرين عن مراجعة المستشفيات إلا للضرورة القصوى، التزاما منهم بالحجر الصحي المنزلي ومنع التجول من جهة، وخوفا من مخاطر العدوى التي قد ترافق التردد على المستشفيات دون حاجة ملحة من جهة أخرى، فضلا عن أن شراء بوليصات التأمين الصحي لن يتأثر أو ينخفض نتيجة للحجر ومنع التجول مما يرجح كفة الربحية خلال هذه الفترة.