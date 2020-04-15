شكرا لقرائتكم خبر

3 ساعات بلا كهرباء تؤرق أهالي نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاش سكان عدد من الأحياء في نجران وقتا عصيبا في الظلام بعد انقطاع التيار الكهربائي من منتصف ليل الثلاثاء حتى فجر الأربعاء، واستمر الانقطاع لنحو 3 ساعات، مما أدى إلى تذمر بعضهم من الانقطاعات المتكررة، والتي أدت إلى ضعف عام واختلال في المنظومة الكهربائية في منازلهم.

وأدى سقوط محول كهرباء في أحد الأحياء إلى ظلام دامس طال أكثر من حي مكتظ بالسكان، ووثق مواطن سقوط المحول المغذي على منزله حتى كاد أن يتسبب بكارثة لا تحمد عقباها، رغم التحذير المتكرر من خطورته.

وطالب السكان الجهات المعنية بإيجاد حلول سريعة وناجعة لهذه المعاناة؛ مناشدين شركة الكهرباء بتدارك أي عطل قد يسبب الانقطاعات. وأشاروا إلى أن انقطاع الكهرباء لساعات أدى إلى تعطل أجهزة التكييف والتبريد وتخزين المواد الغذائية، إضافة إلى التذبذب الكبير في إنارة المنازل باختلاف الغرف، علاوة على تزامن ذلك مع اقتراب الاختبارات الجامعية، والتي تتطلب عدم انقطاع الكهرباء لأهمية الوقت عند الطلاب.

Advertisements

وطالبوا بتحويل الأسلاك الكهربائية الهوائية إلى الأرضية المخفية التي تعتبر أكثر أمانا بعكس الهوائية ذات الخطر المتربص بالمنازل عند هطول الأمطار والتغيرات المناخية.

وأجمع الأهالي على أنهم يعانون من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر منذ أيام، لافتين إلى ضرورة سرعة التدخل وإصلاح الأعطال وإيضاح الأسباب ووضع الخطط المستقبلية العاجلة، لدخول أوقات الذروة مع اقتراب رمضان وفصل الصيف.

بدورها اتصلت «مكة» على طوارئ الكهرباء فجر الأربعاء، حيث جرى بموجب الاتصال فتح طلب دون إغلاقه، وأفاد حساب صديق الكهرباء المختص بمعالجة ملاحظات السلامة بأن الملاحظة في طور المعالجة.