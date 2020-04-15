كيف تتجنب تفشي كورونا في مكان العمل؟

شكرا لقرائتكم خبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

على جميع الشركات والمؤسسات أن تهتم بصحة موظفيها خلال تفشي فيروس كورونا، وهذه الفئة لم تهملها المواقع الطبية، مثل منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض واتقائها، بل وضعت عددا من الاستراتيجات التي يجب على أصحاب العمل تتبعها واستخدامها، ومنها:

بقاء الموظفين في المنزل

- تشجيع الموظفين الذين يعانون من أعراض أمراض الجهاز التنفسي الحادة بالبقاء في المنزل وعدم القدوم إلى العمل. يجب على الموظفين إخطار المشرف عليهم والبقاء في المنزل إذا كانوا مرضى.

- التأكد من أن سياسات الإجازات المرضية مرنة ومتسقة مع إرشادات الصحة العامة، وأن الموظفين على دراية بهذه السياسات.

- لا تطلب مذكرة من مقدم الرعاية الصحية للموظفين الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي الحادة للتحقق من مرضهم أو العودة إلى العمل، حيث إن مكاتب مقدمي الرعاية الصحية والمرافق الطبية قد تكون مشغولة للغاية وغير قادرة على تقديم مثل هذه الوثائق في الوقت المناسب.

- يجب على أصحاب العمل الحفاظ على سياسات مرنة تسمح للموظفين بالبقاء في المنزل لرعاية أحد أفراد الأسرة المرضى. يجب أن يدرك أصحاب العمل أن المزيد من الموظفين قد يحتاجون إلى البقاء في المنزل لرعاية أفراد الأسرة المرضى الآخرين أكثر من المعتاد.

عزل الموظفين المرضى:

- يوصي مركز السيطرة على الأمراض بفصل الموظفين الذين يعانون من أعراض أمراض الجهاز التنفسي الحادة (السعال وضيق التنفس) عن الموظفين الآخرين. يجب على الموظفين المرضى أن يغطوا أنوفهم وأفواههم بمنديل عند السعال أو العطس.

- ضع الملصقات التي تشجع على البقاء في المنزل عند السعال والعطس، والحرص على نظافة اليدين عند مدخل مكان العمل وفي مناطق مكان العمل الأخرى.

- توفير مناديل وأنسجة للتخلص منها دون لمس، لاستخدامها من قبل الموظفين.

- توجيه الموظفين بتعقيم أيديهم بمطهر يحتوي على الكحول بما لا يقل عن 60 - 95%، أو غسل أيديهم بالصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل.

- توفير الصابون والماء والمعقم اليدوي في مكان العمل للتشجيع على نظافة اليدين.

التأكيد على البقاء في المنزل عند المرض، والحرص على نظافة اليدين من قبل جميع الموظفين

إجراء التنظيف البيئي الروتيني:

- التأكيد على تنظيف جميع الأسطح التي تملس بشكل متكرر في مكان العمل، مثل محطات العمل والكونترتوب ومقابض الأبواب.

- لا ينصح بتطهير إضافي غير التنظيف الروتيني في هذا الوقت.

- توفير مناديل يمكن التخلص منها، بحيث يمكن للمسح أن يعقم الأسطح شائعة الاستخدام (مثل مقابض الأبواب ولوحات المفاتيح والمكاتب) قبل كل استخدام.

تقديم المشورة للموظفين قبل السفر لاتخاذ خطوات معينة

Advertisements

- تحقق من الإشعارات الصحية الخاصة بالمسافر على أحدث الإرشادات والتوصيات لكل بلد ستسافر إليه.

- نصح الموظفين بفحص أنفسهم قبل السفر، وإخطار المشرف عليهم والبقاء في المنزل إذا كانوا مرضى.

- يجب على الموظفين إخطار مشرفهم إذا أصيبوا بالمرض أثناء السفر لمهمة عمل، والاتصال على الفور بمقدم الرعاية الصحية للحصول على المشورة إذا لزم الأمر.

تدابير إضافية ردا على عمليات الاستيراد المتفرقة الجارية لـCOVID-19

يجب على الموظفين الذين يتمتعون بصحة جيدة ولكن لديهم فردا من العائلة مصابا بـCOVID-19 إخطار مشرفهم.

إذا تم التأكد من أن الموظف لديه COVID-19، يجب على أصحاب العمل إبلاغ الموظفين الآخرين بتعرضهم المحتمل لـCOVID-19 في مكان العمل، ولكن مع الحفاظ على السرية.

التخطيط لتفشٍ محتمل لـCOVID-19 في مكان العمل

يجب على أصحاب العمل التخطيط للتمكن من الاستجابة بطريقة مرنة لمستويات مختلفة من الشدة، والاستعداد لتحسين خطط استجابة أعمالهم حسب الحاجة.

اعتبارات التخطيط

يحتاج جميع أصحاب العمل إلى التفكير في أفضل السبل لتقليل انتشار أمراض الجهاز التنفسي الحادة، وخفض تأثير COVID-19 في مكان عملهم، في حالة تفشي المرض في المنطقة أو المدينة أو المؤسسة، فيجب عليهم تحديد أهدافهم وإبلاغها، والتي قد تشمل واحدا أو أكثر مما يلي:

الحد من انتقال العدوى بين الموظفين.

حماية الأشخاص الأكثر عرضة لخطر المضاعفات الصحية الضارة.

الحفاظ على العمليات التجارية.

التقليل من الآثار السلبية على الكيانات الأخرى في سلاسل التوريد الخاصة بها.

بعض الاعتبارات الرئيسية عند اتخاذ قرارات بشأن الاستجابات المناسبة هي:

شدة المرض (عدد الأشخاص المرضى، ومعدلات الاستشفاء والوفيات) في المجتمع الذي يقع فيه النشاط التجاري.

تأثير المرض على الموظفين الأكثر عرضة لمضاعفات صحية ضارة.

استعد للأعداد المتزايدة المحتملة لغياب الموظفين بسبب المرض، والفصل من برامج الطفولة المبكرة والمدارس من الروضة إلى الثانوية، بسبب ارتفاع مستويات الغياب أو المرض.

يجب على أصحاب العمل التخطيط لرصد التغيب عن العمل والاستجابة له، وضع خطط لمواصلة وظائف العمل الأساسية في حال واجهوا ارتفاعا في التغيب عن المعتاد.

تدريب الموظفين لأداء الوظائف الأساسية، في حالة غياب الموظفين الرئيسيين.

يجب أن يكون جميع أصحاب العمل على استعداد لتنفيذ استراتيجيات لحماية القوى العاملة من COVID-19، مع ضمان استمرارية العمليات أثناء تفشي COVID-19.

على جميع الموظفين المرضى البقاء في منازلهم، ويجب التشجيع على آداب الجهاز التنفسي ونظافة اليدين، وإجراء التنظيف الروتيني للأسطح التي تلمس بشكل منتظم.

التأكد من أن الخطة مرنة، وإشراك الموظفين في تطوير ومراجعة الخطة.

مناقشة مركزة أو تمرين باستخدام خطتك، لمعرفة ما إذا كانت الخطة بها فجوات أو مشاكل تحتاج إلى تصحيح مسبقا.

مشاركة الخطة مع الموظفين وشرح سياسات الموارد البشرية، ومكان العمل وترك المرونة، والأجور والمزايا التي ستكون متاحة لهم.

مشاركة أفضل الممارسات مع الشركات الأخرى لتحسين جهود استجابة المجتمع.