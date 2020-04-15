، مصادر "الخليج 365": المحكمة العليا توجه بترائي هلال رمضان يوم الخميس 30 شعبان ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشارت إلى أن شهر رجب كان 30 يوماً

علمت "الخليج 365" من مصادرها أن المحكمة العليا وجّهت لجان الترائي بالخروج لترائي هلال شهر رمضان مساء الخميس بعد القادم، الموافق 30 شعبان بتوقيت أم القرى، الموافق 29 شعبان وفق قرار المحكمة العليا.

وأرجعت المحكمة العليا قرارها بالترائي يوم الخميس 30 شعبان، بأنها الخليج 365 أن أصدرت قرارها بإكمال شهر رجب 30 يوماً، عندما خرجت لجان الترائي يوم الثلاثاء 29 رجب، ولم يثبت للمحكمة رؤية هلال شعبان في ذلك اليوم، مما يعني أن الأربعاء يوافق 30 رجب وليس 1 شعبان، وأن الخميس بعد القادم يوافق 29 شعبان وفق الرؤية الشرعية.

المحكمة العليا هلال شهر رمضان