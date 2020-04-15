- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعفى مدير جامعة حائل، الدكتور خليل البراهيم، أحد أعضاء اللجنة العلمية لوحدة الوعي الفكري بالجامعة، وأُحيل للجنة تحقيق مختصة وفقًا للإجراءات النظامية؛ وذلك بعد نشره تغريدات خلال فترة سابقة، تحوي مخالفات تتعلق بالوعي الفكري.
يُشار إلى أن عضو اللجنة العلمية لوحدة الوعي الفكري بجامعة حائل لم يتم إعفاؤه من عضوية هيئة التدريس بالجامعة، بحسب بيان الجامعة.
جامعة حائل
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 08:45 PM
لم يتم إعفاؤه من عضوية هيئة التدريس"جامعة حائل" تعفي عضوًا بلجنة الوعي الفكري بعد رصد تغريدات مخالفة
أعفى مدير جامعة حائل، الدكتور خليل البراهيم، أحد أعضاء اللجنة العلمية لوحدة الوعي الفكري بالجامعة، وأُحيل للجنة تحقيق مختصة وفقًا للإجراءات النظامية؛ وذلك بعد نشره تغريدات خلال فترة سابقة، تحوي مخالفات تتعلق بالوعي الفكري.
يُشار إلى أن عضو اللجنة العلمية لوحدة الوعي الفكري بجامعة حائل لم يتم إعفاؤه من عضوية هيئة التدريس بالجامعة، بحسب بيان الجامعة.
، "جامعة حائل" تعفي عضوًا بلجنة الوعي الفكري بعد رصد تغريدات مخالفة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "جامعة حائل" تعفي عضوًا بلجنة الوعي الفكري بعد رصد تغريدات مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.