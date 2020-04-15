، "جامعة حائل" تعفي عضوًا بلجنة الوعي الفكري بعد رصد تغريدات مخالفة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لم يتم إعفاؤه من عضوية هيئة التدريس

أعفى مدير جامعة حائل، الدكتور خليل البراهيم، أحد أعضاء اللجنة العلمية لوحدة الوعي الفكري بالجامعة، وأُحيل للجنة تحقيق مختصة وفقًا للإجراءات النظامية؛ وذلك بعد نشره تغريدات خلال فترة سابقة، تحوي مخالفات تتعلق بالوعي الفكري.

يُشار إلى أن عضو اللجنة العلمية لوحدة الوعي الفكري بجامعة حائل لم يتم إعفاؤه من عضوية هيئة التدريس بالجامعة، بحسب بيان الجامعة.

جامعة حائل