شكرا لمتابعة خبر عن النمر: المناعة الطبيعية للشخص السليم لا تمنع الإصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن المناعة الطبيعية في الشخص السليم لا تمنع الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

من جهة أخرى، نصح النمر، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، على ضرورة الاهتمام بالحالة النفسية لكبار السن خاصة خلال هذه الأيام التى تشهد انتشار لفيروس كورونا.

وأضاف أن هذه الفئة من البشر اجتمع بها الأمراض والخوف من وباء كورونا أن يصيبهم أو يصيب أبناءهم العاملين أو أحفادهم والعزلة في المنزل والبعد عن الأبناء والأقارب وزياراتهم، لذلك شدد على ضرورة الاتصال المرئي معهم.