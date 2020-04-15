شكرا لمتابعة خبر عن أحد منسوبي الصحة يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بآلة حادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصيب أحد منسوبي وزارة الصحة، بعد أن تم ضربه بآلة حادة، من قبل أحد الجناة، والذي هرب بعد الحادثة التي دارت أحداثها في قرية نخيلان التابعة للقويعية.

وجاء ذلك أثناء قيادته لسيارته في طريق عودته من عمله كالمعتاد، إلى المنزل حوالي الساعة الثانية ظهراً (قبل حظر التجول).

وقال : اعترضت طريقي فجأة سيارة تتبع لإحدى شركات الألبان بمدينة الرياض، لم أتبين ملامح الشخص وقتها، ليقوم بالاعتداء عليّ بآلة حادة على رأسي وكتفي.

وأضاف: وسقطت محفظته وبها جميع إثباتاته، واتضح لي أنه هو نفس الشخص الذي كان قد سبق وأن حدث لي خلاف معه قبل نحو عام تقريبًا، وانتهى بالتنازل لكلا الطرفين عند شرطة القويعية.