شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. بلدية خميس مشيط تطلق سوقين للخضار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): إستحدثت بلدية خميس مشيط سوقين للخضار الاول شرق مصلى العيد والثاني بجوار إشارة قاعدة الملك خالد بشكل مؤقت. إستحدثت بلدية خميس مشيط سوقين للخضار الاول شرق مصلى العيد والثاني بجوار إشارة قاعدة الملك خالد بشكل مؤقت. وأوضحت البلدية أن ذلك يأتي لتخفيف الزحام على سوق الخضار العام بالمحافظة خلال موسم شهر رمضان المبارك.

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