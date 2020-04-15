شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حي الأثير بالدمام بعد قرار عزله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

وثّق مقطع فيديو، الإجراءات القائمة في حي الأثير بالدمام بعد قرار منع الدخول والخروج منه ومنع التجول فيه على مدار 24 ساعة.

وتقوم سيارات شركة فال العربية بتعقيم وتطهير الشوارع، بمشاركة أكثير من 300 عامل و250 آلية.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه تقرر عزل حي الأثير بمدينة الدمام ومنع الدخول إليه أو الخروج منه ومنع التجول فيه على مدار 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى اشعار آخر.