شكرا لمتابعة خبر عن إعفاء أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة حائل من عضوية اللجنة العلمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): أصدر مدير جامعة حائل .خليل البراهيم قراراً اليوم بإعفاء أحد أعضاء هيئة التدريس من عضوية اللجنة العلمية لوحدة الوعي الفكري بالجامعة. أصدر مدير جامعة حائل .خليل البراهيم قراراً اليوم بإعفاء أحد أعضاء هيئة التدريس من عضوية اللجنة العلمية لوحدة الوعي الفكري بالجامعة. وقرر مدير الجامعة إحالته إلى لجنة تحقيق مختصة وفقاً للإجراءات النظامية، وذلك بناء على نشره تغريدات خلال فترة سابقة، تحوي مخالفات تتعلق بالوعي الفكري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعفاء أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة حائل من عضوية اللجنة العلمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.