"المرور" يتيح تجديد رخص القيادة إلكترونيا دون اشتراط الكشف الطبي للنظر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إمكانية تجديد " رخص القيادة " إلكترونيًا عبر منصة " أبشر " دون اشتراط الكشف الطبي للنظر. أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إمكانية تجديد " رخص القيادة " إلكترونيًا عبر منصة " أبشر " دون اشتراط الكشف الطبي للنظر. ويأتي ذلك تسهيلًا للمستفيدين خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية. وكان المرور أشار إلى إمكانية تجديد رخصة السير إلكترونياً عبر منصة أبشر الإلكترونية بدون فحص فني دوري أو اشتراط ذلك وذلك نتيجة لإغلاق محطات الفحص وتماشياً مع كل الإجراءات الوقائية والصحية التي تتبعها المملكة بشكل كامل خلال الفترة الحالية.

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