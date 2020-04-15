شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الرياح المثيرة للأتربة على الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار على بعض محافظات منطقة الرياض. نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار على بعض محافظات منطقة الرياض. وشمل التنبيه الدوادمي والمجمعة والمزاحمية وثادق وشقراء وعفيف، مضيفا أن تلك الأجواء سيصاحبها شبه انعدام في الرؤية. ونوهت باستمرار نشاط الرياح حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار الرياح المثيرة للأتربة على الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.