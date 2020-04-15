شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام: انكشفت الأقنعة بعد بيان أمن الدولة بشأن مقتل "الحويطي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

على خلفية صدور بيان من رئاسة أمن الدولة بشأن مقتل عبدالرحيم الحويطي، فقد انكشفت أقنعة الحاقدين الذين ألفوا قصصًا وأكذايب في ذلك.

وكانت "صدى" قد نشرت بيان أمن الدولة، إذ أوضح أنه وأثناء قيام الجهة المختصة بمهام القبض على أحد المطلوبين ويدعى عبدالرحيم بن أحمد محمود أبوطقيقة الحويطي (سعودي الجنسية) بمنزله في منطقة تبوك، بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، فاضطرت الجهات الأمنية للتعامل معه، ونتج عن ذلك وفاته وإصابة اثنين من رجال الأمن.

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من جانبه، قال الأمير سطام بن خالد آل سعود: " بيان رئاسة أمن الدولة كشف القناع عن الحاقدين الذين قاموا بتأليف القصص والأكاذيب في مقتل عبدالرحيم الحويطي الذي قام بإطلاق النار على قوات الأمن وذلك بهدف تأجيج الرأي العام لكنهم دائما يفشلون، كلنا مع التعامل بكل حزم لمن يهدد الأمن العام أو السلم المجتمعي ولا ينصاع لأوامر الدولة " .

وتبرّأ الشيخ عون عبدالله أبو طقيقة شيخ شمل قبائل الحويطات، من ما قام عبدالرحيم الحويطي، مؤكدًا أنه لا يمثل إلا نفسه.