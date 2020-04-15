شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مقيم باكستاني: أنا وعائلتي نشعر بالأمان والاستقرار في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

عبر الباكستاني علي شميم ، أحد الحاصلين على الإقامة المميزة، عن سعادته بالإقامة داخل المملكة، في ظل الأزمة التى يعايشها العالم بسبب جائحة كورونا

وأضاف أن العالم يعاني بسبب فيروس كورونا الجديد، بما في ذلك الدول المتقدمة التى تعاني من وضع حرج.

وأشار إلى أنه وعائلته يشعرون بالأمان والاستقرار في المملكة، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية التى طبقت المملكة للحد من تفشي الفيروس.

وأكد أنه كان على صواب عندما قرر الاستقرار والإقامة في المملكة، مبررًا ذلك بأن الإجراءات التى اتخذتها المملكة تهدف لحماية الجميع.