شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مقيم باكستاني: أنا وعائلتي نشعر بالأمان والاستقرار في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):عبر الباكستاني علي شميم ، أحد الحاصلين على الإقامة المميزة، عن سعادته بالإقامة داخل المملكة، في ظل الأزمة التى يعايشها العالم بسبب جائحة كورونا.
وأضاف أن العالم يعاني بسبب فيروس كورونا الجديد، بما في ذلك الدول المتقدمة التى تعاني من وضع حرج.
وأشار إلى أنه وعائلته يشعرون بالأمان والاستقرار في المملكة، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية التى طبقت المملكة للحد من تفشي الفيروس.
وأكد أنه كان على صواب عندما قرر الاستقرار والإقامة في المملكة، مبررًا ذلك بأن الإجراءات التى اتخذتها المملكة تهدف لحماية الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مقيم باكستاني: أنا وعائلتي نشعر بالأمان والاستقرار في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.