شكرا لمتابعة خبر عن العثور على صرصور داخل جالون ماء مُحكم بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): عثر أحد مستهلكى المياه المعبأة على صرصور بداخل جالون ماء مُحكم تابع لإحدى مصانع المياه المعبأة بمكة المكرمة. عثر أحد مستهلكى المياه المعبأة على صرصور بداخل جالون ماء مُحكم تابع لإحدى مصانع المياه المعبأة بمكة المكرمة. وأوضح المستهلك في البلاغ الذى قدمه أنه قام بشراء الجالون من إحدى المحلات التجارية بحي وادي جليل، مضيفا أن أثناء عودته عثر على الصرصور. وفور البلاغ تحركت الجهات المعنية، وقامت بسحب عبوات المياه المعبأة، بجانب تغريم المحل المخالف.

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