شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى خاص بجدة يغلق أبوابه بعد ظهور "كورونا" بين العاملين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):قرر مستشفى "أندلسية" بحي الجامعة بمحافظة جدة إغلاق المستشفى ابتداءً من اليوم، وذلك عقب وجود حالات بين العاملين بالمستشفى.
وذكر المستشفى في بيان له أنه بناء على الإجراءات الوقائية فقد تم بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة عمل اختبارات موسعة بالمستشفى للكشف عن فيروس "كورونا" بين المرضى والعاملين بالمستشفى.
وأضاف : أظهرت نتائج هذه الاختبارات وجود حالات مصابة بالفيروس، وقد تم التعامل مع الحالات المصابة حسب التعليمات والمعايير الرسمية اللازمة وطبقاً لقرارات وزارة الصحة.
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