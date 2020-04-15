شكرا لمتابعة خبر عن بدء تلقي طلبات تصاريح تنقل العاملين في الخُبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الخبر (صدى):

أعلنت بلدية محافظة الخُبر، عن بدء تلقي طلبات تصاريح تنقل للعاملين في الأنشطة المستثناة خلال فترة حظر التجول.

وأوضحت أنه ذلك يكون عن طريق موقع بلدي هنـــــا ، ومن ثم طباعتها لإعتماد تصاريح التنقل من قبل شرطة الخبر.

وأعلن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، عن إجراءات إصدار تصريح تنقل خلال منع التجول للعاملين في الأنشطة البلدية المستثناة في مدينة الرياض، بما يلي:

• اختيار صاحب المنشأة خدمة إصدار تصريح تنقل خلال فترة المنع للأنشطة المستثناة.

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• تسجيل العمالة المراد إصدار تصاريح تنقل لهم (وفي حال تنقل المصرح لهم عن طريق الحافلات يتم إصدار تصريح واحد لسائق الحافلة).

• يتولى صاحب المنشأة الحصول على موافقة (ختم) وزارة الداخلية من خلال زيارة مقراتها أو من خلال ممثليها في البلديات.

• يتم إشعار صاحب المنشأة بالموافقة من خلال رسالة SMS والدخول على منصة «بلدي» لطباعة التصاريح.

• إحالة الطلب إلى البلدية المعنية في (مدينة الرياض) للمراجعة والموافقة على الطلب.