شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك: عند استيرادك للمركبة تأكد من مطابقتها لشهادة كفاءة الطاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت الجمارك أنه لا يتم فسح المركبات المستوردة غير المطابِقة لشهادة كفاءة الطاقة المُحددة من الهيئة أكدت الجمارك أنه لا يتم فسح المركبات المستوردة غير المطابِقة لشهادة كفاءة الطاقة المُحددة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس. وقالت الجمارك عبر حسابها الرسمي على " تويتر " : عند استيرادك للمركبة تأكد من مطابقتها لشهادة كفاءة الطاقة السعودية. وأضافت : تهدف بطاقة اقتصاد الوقود إلى توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة وهي المركبات التي يقل وزنها الإجمالي عن 3500 كيلو جرام.

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