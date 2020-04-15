شكرا لمتابعة خبر عن شيخ شمل قبائل الحويطات يتبرأ من تصرّف " عبد الرحيم الحويطي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

إشارة إلى ما تضمنه بيان رئاسة أمن الدولة اليوم الأربعاء، فقد تبرّأ الشيخ عون عبدالله أبو طقيقة شيخ شمل قبائل الحويطات، من ما قام عبدالرحيم الحويطي، مؤكدًا أنه لا يمثل إلا نفسه.

وكانت "صدى" قد نشرت بيان أمن الدولة، إذ أوضح أنه وأثناء قيام الجهة المختصة بمهام القبض على أحد المطلوبين ويدعى عبدالرحيم بن أحمد محمود أبوطقيقة الحويطي (سعودي الجنسية) بمنزله في منطقة تبوك، بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، فاضطرت الجهات الأمنية للتعامل معه، ونتج عن ذلك وفاته وإصابة اثنين من رجال الأمن.

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وقال الشيخ أبو طقيقة، إن " قبيلة الحويطات بشيوخها وأعيانها وأبنائها تستنكر هذا التصرف، والذي لا يزيدنا إلا تماسكاً مع قيادتنا الرشيدة " .

وتابع: " نحن مع مشاريعنا التي فرح بها أبناء المنطقة، واستبشرنا بها الخير كله، وأدام الله علينا الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة " .