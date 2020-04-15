شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. التعليم توفر أكثر من 3000 مبنى لإسكان العمالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكدت ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، أن الوزارة⁩ سخّرت جميع إمكانياتها لدعم ومساندة الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت، في مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية، أن الوزارة شكلت لجنة لحصر المباني الموجودة لديها والطاقة الاستعابية لها، مضيفة أن عدد هذه المباني تخطى 3000 مبنى.

وأكدت أن كل هذه المباني متاحة لوزارة الشؤون البلدية والقروية لتستفيد منها في تنفيذ خطتها الهادفة لتسكين العمالة، وتوفير مكان إقامة مناسب لهم.