شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الأمطار الرعدية على المملكة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة.
ويستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدة الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير و أجزاء من المنطقة الشرقية .
في حين يتوقع أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاء من منطقتي تبوك و حائل .
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