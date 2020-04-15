بالفيديو.. أمير الحدود الشمالية يقود سيارته بنفسه أثناء تفقده لنقاط الفرز الصحي

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الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى): حرص أمير الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، على قيادة سيارته بنفسه أثناء تفقده لنقاط الفرز الصحي بمدينة عرعر. حرص أمير الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، على قيادة سيارته بنفسه أثناء تفقده لنقاط الفرز الصحي بمدينة عرعر. ووثق مقطع فيديو لحظة خروجه من السيارة التى قادتها، ثم قام بعدها بتفقد نقاط الفرز الصحي. يذكر أن أمير المنطقة قام خلال جولته التفقدية، يوم أمس، بتفقد إجراءات فحص القادمين، والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

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