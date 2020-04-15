شاهد.. لحظة دخول موجة الغبار لأجواء بريدة

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الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى): وثق مقطع فيديو متداول، لحظة دخول موجة غبار لأجواء مدينة بريدة قبل قليل، حيث انعدمت الرؤية بسبب الغبار وثق مقطع فيديو متداول، لحظة دخول موجة غبار لأجواء مدينة بريدة قبل قليل، حيث انعدمت الرؤية بسبب الغبار وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة والتي تحد من مدى الرؤية في بعض المناطق.

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