شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. التجارة تعلن عن مكافأة لكل من يبلّغ عن حالة غش تجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، عن مكافأة لكل من يبلّغ عن حالة غش تجاري.
وقال الحسين خلال برنامج " كلنا مسؤول " أن لكل من يبلّغ عن حالة غش تجاري له مكافأة من قيمة الغرامة التي يحكم بها القاضي وله 25%.
وأضاف : عندما تكون المخالفة التي يبلغ عنها الشخص "غش تجاري" المكافأة تصل إلى 30%، مؤكدًا على أن الفرق الرقابية تواصل حملاتها الرقابية.
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