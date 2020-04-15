شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. التجارة تعلن عن مكافأة لكل من يبلّغ عن حالة غش تجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، عن مكافأة لكل من يبلّغ عن حالة غش تجاري.

وقال الحسين خلال برنامج " كلنا مسؤول " أن لكل من يبلّغ عن حالة غش تجاري له مكافأة من قيمة الغرامة التي يحكم بها القاضي وله 25%.

وأضاف : عندما تكون المخالفة التي يبلغ عنها الشخص "غش تجاري" المكافأة تصل إلى 30%، مؤكدًا على أن الفرق الرقابية تواصل حملاتها الرقابية.