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وزارة الخارجية تُعلق على إحباط العملية الإرهابية بمصر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشادت وزارة الخارجية في المملكة العربية ، بكفاءة أجهزة الأمن في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ونجاحها في إحباط عملية إرهابية وشيكة عبر الإطاحة بعناصر إرهابية؛ كانت تخطط لأعمال تخريبية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.

وأكدت وزارة الخارجية، وقوف المملكة العربية السعودية الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ودعمها وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها وتتخذها في سبيل المحافظة على أمنها واستقرارها وسلامة ومواطنيها.

وقدمت الوزارة، العزاء والمواساة لذوي الضحية، وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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