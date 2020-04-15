شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الدكتور خالد العمري يحذر من إدخال الأحذية في المنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذر الدكتور خالد العمري، استشاري طب الأسرة والمجتمع بمدينة الملك فهد الطبيبة، من إدخال الأحذية في المنزل تجنبًا لفيروس كورونا الجديد.

وأوضح، خلال مداخلة في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه من المحتمل أن يسقط فيروس كورونا أثناء العطس على الأحذية وتنتقل العدوى.

وشدد على ضرورة أن يهتم الجميع بترك أحذيتهم خارج المنازل، بجانب الاهتمام بمسح أرضيات المنزلن وعدم مشاركة الأغراض الشخصية مثل فرشاة الأسنان.