شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي تعلن رد المبعوث الأممي على وثيقتها بشأن "الحل الشامل في اليمن" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت جماعة الحوثي، الأربعاء، إنها تلقت رداً من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، حول وثيقتها للحل الشامل في اليمن.

وقال عضو المجلس السياسي التابع للجماعة، محمد علي الحوثي في تغريدة على حسابه بتويتر، إن الجماعة تلقت رداً من المبعوث الأممي، وتعمل في الوقت الحالي على دراسته.

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وفي الأسبوع الماضي قالت جماعة الحوثي إنها سلمت إلى الأمم المتحدة، ما أسمته “وثيقة الحل الشامل” لقضية اليمن، وتضمنت بنوداً، أهمها رفع الحصار عن اليمن، والوقف الشامل للحرب. .

وأضاف الحوثي في تغريدته أن ما جاء في الوثيقة يعبر عن تطلعات الشعب نحو السلام العادل. حسب تعبيره.