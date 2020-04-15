شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يستعيد معسكر “الخنجر” الإستراتيجي شمالي الجوف بعد خرق الحوثيين للهدنة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل، اليوم الأربعاء، من استعادة معسكر الخنجر بمحافظة الجوف شمالي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية في تصريح لـ “اليمن نت” إن الجيش الوطني مسنود بالمقاومة الشعبية، احكم سيطرته على معسكر الخنجر بعد معارك عنيفة مع الحوثيين شمالي الجوف.

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وكانت مليشيات الحوثي قد استغلت وقف إطلاق النار من طرف التحالف والحكومة اليمنية، وتمكنت من السيطرة على معسكر الخنجر، الواقع بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأعلن التحالف مساء الأربعاء الماضي وقفاً شاملاً لإطلاق النار، لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، بهدف مواجهة تفشي كورونا.