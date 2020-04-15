رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من برنامج سكني 2020 في السعودية وتحميل التطبيق

أعلنت وزارة الإسكان السعودية، يوم الأربعاء، عن رابط فحص الاستعلام عن أسماء المستفيدين من برنامج سكني خلال العام الجاري 2020، مشيرة إلى استمرار العمل بالمشروع في الأشهر المقبلة.

وقالت وزارة الإسكان في تصريح صحفي إن رابط برنامج سكني يبين كشف أسماء المستفيدين بالإضافة إلى أرقام بطاقاتهم الشخصية الوطنية اضغط هنا أو يُمكن زيارة منصة البرنامج الإلكترونية المُفعلة.

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 36 ألف عائلة سعودية استفادت خلال شهر آذار المنصرم من الحلول وجميع الخيارات التي يتيحها برنامج سكني، موضحا أن ما يزيد عن 11 ألف أسرة سكنت بيوتها فعليا.

Advertisements

وبينت وزارة الإسكان أن أكثر من 105 ألف أسرة من بينها 35.160 ألف سكنت بيوتها الجديدة، لافتة إلى أن هناك عائلات ارتأت إلى التوجه لخيارات الوحدات السكنية قيد الإنشاء ضمن البناء الذاتي والأراضي والضواحي الكبرى.

وأكدت وزارة الإسكان استمرار برنامج سكني في تقديم جميع الخيارات للأسر المستفيدة في المملكة عبر إجراءات سهلة وخدمات جديدة وفق قدراتهم ورغباتهم؛ بهدف تسريع تملك السكان للبيوت والسكن فيها.

وتتيح وزارة الإسكان عبر موقعها الإلكتروني زاوية من أجل تقديم الأسئلة والاستفسارات من قبل المستفيدين والمواطنين، بالإضافة إلى أنه يُمكن للجميع تحميل تطبيق سكني عبر جوجل بلاي والمنصات الأخرى اضغط هنا

ويظهر عبر موقع وزارة الإسكان السعودية، كشوفات تتضمن أسماء المستفيدين من برنامج سكني عن جميع الأشهر في العام الماضي، إلى جانب كشف دفعة شهر يناير وفبراير ومارس، بانتظار نزول دفعة أبريل 2020