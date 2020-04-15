أمن الدولة: وفاة مطلوب أثناء القبض عليه بتبوك بعد إطلاقه النار وإصابته 2 من رجال الأمن

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أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة، اليوم (الأربعاء)، عن وفاة أحد المطلوبين يوم الإثنين الموافق 8 شعبان 1441هـ أثناء مباشرة الجهة المختصة مهام القبض عليه في منزله بمنطقة تبوك.

وأوضح أن المطلوب سعودي الجنسية، ويُدعى (عبدالرحيم بن أحمد محمود أبوطقيقة الحويطي)، وقد بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، وكان يتحصن في أعلى المبنى خلف سواتر من أكياس رملية.

وأضاف أن المطلوب لم يستجب لكل الدعوات التي وُجهت له من قبل رجال الأمن وأحد أشقائه بتسليم نفسه.

وتابع بأنه نتيجة لاستمراره في إطلاق النار تجاه رجال الأمن وإلقائه زجاجات “مولوتوف” حارقة، اقتضى الموقف التعامل معه لتحييد خطره.

وزاد متحدث أمن الدولة بأنه نتج عن التعامل معه وفاته وإصابة اثنين من رجال الأمن نُقلا إلى المستشفى، وهما في حال صحية مستقرة.

وأوضح أنه بتفتيش الموقع ضُبط بداخله: رشاش، ومسدس، وبندقية، وساكتون هوائي، و33 طلقة رشاش حية، و12 طلقة بندقية حية، و13 زجاجة حارقة داخل صندوق.

وشدد المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة على أن الرئاسة ستتعامل بكل حزم مع من يحاول الإخلال بالأمن بأي شكل من الأشكال.



