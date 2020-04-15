مصادر عاجل: منع دخول المتاجر لمن تقل أعمارهم عن 15 عاماً

أكدت مصادر لـ «عاجل»، اليوم الأربعاء، أن اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اتخذت اجراءات جديدة، ضمن جهود الوقاية من الفيروس.

وكشفت مصادر «عاجل»، عن البدء بمنع دخول من يقل عمره عن 15 عامًا جميع المتاجر للتسوق، ومنعهم من الخروج لأي سبب، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية الصادرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).