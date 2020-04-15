للمتقاعدين.. خطوات الاستفادة من الخدمات الإلكترونية من المؤسسة العامة للتقاعد

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، خطوات استخدام «الخدمات الإلكترونية» للاستفادة من خدمات التقاعد الإلكترونية، في ظل تعليق عمل المكاتب ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الخدمات الإلكترونية تشمل خدمات: «بيانات الخدمة، وضم خدمة حكومي وضم خدمة إلى التأمينات الاجتماعية وتعريف المعاش التقاعدي، وتغيير حالة المستفيد ومتابعة الطلبات، وتظلم، وحاسبة المعاش التقاعدي، والبيانات المالية».

ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد فإنه يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية من خلال التسجيل في البوابة الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة العامة للتقاعد، ثم الانتقال إلى قائمة الخدمات الإلكترونية ثم اختيار الخدمة المطلوبة ومن ثم تحقيق الاستفادة المرجوة.

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد، أعلنت تعليق العمل في مكاتبها وتفعيل العمل عن بُعد في 14 مارس المنصرم ضمن الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

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