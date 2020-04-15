القبض على مواطنين قاما بالسطو على سكن عمالة وافدة بالرياض

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطنين في العقد الرابع من العمر، قاما بالسطو على سكن عمالة وافدة بمدينة الرياض، وسلبا ما بحوزتهم تحت تهديد السلاح.
وأكد المتحدث أنه ضبط معهما (مسدس) و(21) طلقة حية و(سكين)، ومحفظة نقود عائدة للمعتدى عليهم، ومبلغ (4400) ريال، و(4) أجهزة جوال، واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.
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