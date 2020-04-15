إشادات دولية بجهود مجموعة العشرين برئاسة السعودية بشأن مبادرة «دعم الدول الأكثر فقرًا»

قوبلت جهود مجموعة العشرين برئاسة السعودية لمبادرة دعم الدول الأكثر فقرًا، بإشادات دولية من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي.

وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، إننا نشكر جهود مجموعة العشرين برئاسة السعودية لمبادرة دعم الدول الأكثر فقرًا، فيما رحب الاتحاد الأوروبي بجهود المجموعة، وفق العربية.

من جانبها، رحبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بمبادرة الرئاسة السعودية لـمجموعة العشرين الداعية لتعليق مؤقت لمدفوعات خدمة الدين للبلدان الأشد فقرًا.

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وتنطلق أعمال الاجتماع الافتراضي الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، اليوم الأربعاء، برئاسة وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، وبحضور محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور أحمد الخليفي، تحت عنوان «الاقتصاد العالمي ومعالجة جائحة كورونا».

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