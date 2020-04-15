أخبار السعودية اليوم.. بدء تجديد رخص السير إلكترونيًا.. وتعديل جديد يسمح للممارسين الصحيين بممارسة الطب الاتصالي

ترصد صحيفة «عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الأربعاء 15 أبريل 2020م، أبرز الأخبار في المملكة، منها تعديل جديد يسمح للممارسين الصحيين بالطب الاتصالي، وطريقة استخراج طلب تصريح التنقل من وزارة الداخلية، والتحقيق مع لاعبي الاتحاد فواز القرني وعبدالرحمن العبود.

مصادر لـ«عاجل»: تعديل جديد يسمح للممارسين الصحيين بالطب الاتصالي

علمت «عاجل» من مصادرها، بصدور أمر ملكي يسمح للممارسين الصحيين بإجراء الفحوص والعلاج من خلال خدمات الطب الاتصالي في المنازل ومقرات العمل.

طريقة استخراج طلب تصريح التنقل الموحد من وزارة الداخلية

بادرت وزارة الداخلية، بتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، وذلك ضمن مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من قرار منع التجول في خضم مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد «COVID-19».

بدون الفحص الدوري.. «المرور السعودي» يبدأ تجديد رخص السير إلكترونيًّا

أعلن «المرور السعودي»، اليوم الأربعاء، البدء في تجديد «رخص السير» إلكترونيًّا عبر منصة «أبشر»؛ دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري.

النيابة العامة تحقق مع لاعبي الاتحاد فواز القرني وعبدالرحمن العبود

بدأت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، التحقيق مع لاعبي نادي الاتحاد فواز القرني وعبدالرحمن العبود، بعدما ظهرا في مقطع فيديو يصور تباهي أحدهما بخرق أمر منع التجول، وزعمه استغلاله انتماءه الرياضي في تجاوز نقاط الأمن، وسخريتهما من رجال الأمن.

«هدف»: مبادرة دعم التوظيف لا تشترط أن يتم عبر «طاقات»

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لمنشآت القطاع الخاص، أنه لا يشترط أن يتم التوظيف عن طريق البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، للاستفادة من مبادرة «دعم التوظيف»، مبينًا أنه بإمكان المنشآت الاستفادة من دعم المبادرة في حال تم التوظيف من خارج البوابة.

الأرصاد تنبه من أمطار رعدية وأتربة مثارة على 11 محافظة بجازان ونجران

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة نجران، يتضمن أمطارًا رعدية وأتربة مثارة، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

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إلكترونيًا.. الصناعات العسكرية تطلق «التصريح الموحد» للتنقل خلال منع التجول

أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، خدمةً جديدةً تتيح لمنسوبي الشركات المحلية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة من الحصول على التصريح الموحد للتنقل خلال فترة منع لتجول.

بعد اعتمادها رسميًّا.. أبرز 5 مزايا للائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بالموافقة على لائحة معادلة الشهادات الجامعية الجديدة، وتضمَّنت 5 مزايا مقارنة باللائحة القديمة.

طبيبة سعودية متطوعة تروي تجربتها في مواجهة كورونا بالإمارات

روت الطبيبة السعودية نادية الغامدي، تفاصيل عملها كمتطوعة في دولة الإمارات الشقيقة للمشاركة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها تشعر بالفخر والاعتزاز بأن تعمل من أجل حماية وسلامة الناس في بلدها الثاني.

«التعليم الجامعي»: لجنة للنظر في تظلمات معادلة الشهادات بـ«اللائحة الجديدة»

قال المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، إن اللائحة الجديدة لمعادلة الشهادات التي وافق عليها ‫وزير التعليم، تنص على تشكيل لجنة للنظر في تظلمات معادلة الشهادات، من خلال التقديم على الموقع الرسمي للوزارة خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بقرار معادلة الشهادات. ‬‬‬‬

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