أمر سامٍ.. إلغاء تنظيم المجمع الفقهي في السعودية

علمت "عاجل" من مصادرها، بصدور أمرٍ سامٍ بإلغاء تنظيم المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية، والذي أنشئ بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٢).
وأكدت المصادر أن الأمر السامي جاء بعد مراجعة تنظيم المجمع الفقهي واختصاصاته في ضواء اختصاصات الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، وغيرها من الجهات المعنية الأخرى، بما يضمن عدم تداخل الاختصاص.
ومن المقرر أن ينشر قرار إلغاء تنظيم المجمع الفقهي، في العدد القادم من صحيفة أم القرى الرسمية، الجمعة القادمة.
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