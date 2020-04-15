الجدعان يؤكد تخصيص 7 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات «كورونا المستجد»

أعلن وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، التزام قادة مجموعة العشرين بضخ 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا المستجد».

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده الجدعان حول اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.

وقال: سوف نبذل قصارى جهدنا، سواء على المستوى الجماعي أو الفردي لحماية الأرواح في ظل انتشار هذه الجائحة.. وسنعمل على وجود أنظمة صحية جيدة في ظل هذه الأوقات العصيبة التي لم يسبق لها مثيل.

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وأكد الجدعان، أن الأمر يتطلب تكاتف الجهود والإجراءات، وذلك من خلال ضخ 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي؛ لكي يمكن توفير المزيد من الوظائف، وتقديم كل الدعم للعاملين في المجال الصحي.

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