أعلن وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، التزام قادة مجموعة العشرين بضخ 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا المستجد».
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده الجدعان حول اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.
وقال: سوف نبذل قصارى جهدنا، سواء على المستوى الجماعي أو الفردي لحماية الأرواح في ظل انتشار هذه الجائحة.. وسنعمل على وجود أنظمة صحية جيدة في ظل هذه الأوقات العصيبة التي لم يسبق لها مثيل.
وأكد الجدعان، أن الأمر يتطلب تكاتف الجهود والإجراءات، وذلك من خلال ضخ 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي؛ لكي يمكن توفير المزيد من الوظائف، وتقديم كل الدعم للعاملين في المجال الصحي.
اقرأ أيضًا:
تأجيل الجلسات القضائية بالمحاكم الإدارية حتى إشعار آخر للوقاية من كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر الجدعان يؤكد تخصيص 7 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات «كورونا المستجد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.