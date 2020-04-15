بالفيديو.. الصحة: أكثر إصابات كورونا في أحياء مكتظة بمساكن العمالة

قال الدكتور محمد العبد العالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن أكثر ما تم رصده من إصابات كورونا الأسبوع الأخير في أحياء مكتظة بمساكن العمالة.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، أن هناك نسبة من 20-25% من حالات الإصابة في مواقع أخرى، مؤكدًا على الجميع في مساكن العمال سواء هم أو المشرفون عليهم أو أصحاب المؤسسات أو الشركات المالكة للمساكن، ضرورة التقيد بالتعليمات العامة التي تصدر من الجهات الرسمية المسؤولية، إضافة إلى تطبيق الاشتراطات الصحية وتقوية تطبيقها في داخل بيئة المساكن؛ لأن في ذلك حفاظًا على صحة الجميع وصحة الساكنين في المقام الأول، وبالتالي المجتمع من حولهم.

وأكد متحدث الصحة، أن هناك جهودًا مستمرة في هذا الاتجاه، وأن هناك جهات معنية ترأسها مجموعة من الأجهزة الحكومية للتركيز على أي فئة مخاطر تتواجد أثناء متابعة مستجدات كل ما يتعلق بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة، كشفت اليوم الأربعاء، عن تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5862، بينما أصبح إجمالي عدد الوفيات 79 حالة، ووصلت حالات التعافي لـ931 حالة.

Advertisements

اقرأ أيضا:

وزارة الصحة: تسجيل 493 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 79 حالة

وزير المالية يعلق على المبادرات الجديدة: هدفها توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص

بدون الفحص الدوري.. «المرور السعودي» يبدأ تجديد رخص السير إلكترونيًّا