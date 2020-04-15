نقل عمال النظافة بالشرقية من المجمعات السكنية إلى المدارس الحكومية

أعلنت أمانة الشرقية، اليوم الأربعاء، أنه تم نقل 80% من العاملين بشركات النظافة من المجمعات السكنية إلى مدارس حكومية للحد من انتشار فيروس كورونا.
ذكرت الأمانة أنه في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد تم تقليل نسبة الالتحام بين العاملين بشركات النظافة، وذلك بنقلهم إلى السكن في 15 مدرسة حكومية بحاضرة الدمام وبقية المحافظات بالتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، وفق الإخبارية.
وتم تجهيز المدارس بالكمامات والمعقمات وتوضيح الإرشادات بعدة لغات، لسهولة فهمها وتطبيقها، كما تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية داخل هذه المقار، من حيث فحص درجات عمال النظافة قبل الدخول، كما تستمر عمليات التعقيم لعدة مرات خلال اليوم، فضلًا عن توفير جميع سبل الإعاشة للعاملين.
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