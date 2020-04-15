التدريب التقني: اعتماد زيادة الدرجات للأعمال الفصلية.. و20 درجة للتقويم النهائي

أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم الأربعاء، حرصها على دعم التدريب الأهلي وتنميته رغم التحديات، في ظل انتشار جائحة كورونا، لافتة إلى اعتماد زيادة الدرجات للأعمال الفصلية لكل مقرر إلى ٨٠ درجة، و٢٠ درجة تكون للتقويم النهائي.
وفي بيان لها، أفادت المؤسسة بأنه تم ترخيص حوالي ٥٠٧ معاهد ومراكز تدريبية أهلية لمزاولة التدريب عن بُعد، وتمديد الرخص لمعاهد تحتاج إلى التمديد لمدة ٣ أشهر.
وأفادت المؤسسة، في بيان، بأنه تم وضع ١٣٤ منشأة تدريبية تستخدم كمراكز للإيواء عند الحاجة؛ تحت تصرف وزارة الصحة، وإعداد أكثر من ٤٥٠٠ متطوع تقني؛ لتقديم الخدمات الفنية والدعم اللوجستي، وتوفير ١٣٦ حافلة نقل.
وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع عدد من المعاهد لتقديم دورات تدريبية مجانية للمواطنين عن بُعد.
واختتمت المؤسسة بيانها بالقول: بهدف تنظيم الفصل التدريبي الحالي، وبما يحقق مصلحة المتدربين، أعلنت المؤسسة آلية التقويم النهائي لهذا الفصل، حيث تم اعتماد زيادة الدرجات للأعمال الفصلية لكل مقرر إلى ٨٠ درجة، و٢٠ درجة تكون للتقويم النهائي.
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