أمير نجران يوجه بمراجعة مشاريع التنمية

شدد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على إقرار الحلول الكفيلة باستمرار الحياة بشكلها الطبيعي، بلا خسائر بشرية ولا مادية، مؤكدًا ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، وحساب التجاوب في العمل بالدقائق. وناقش أمير المنطقة في اجتماع مرئي طارئ أمس، تداعيات الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، ورصد المشكلات وإقرار الحلول بشأنها، بمشاركة وكيل إمارة المنطقة حسن بن عبده العذيقي، ومدير عام الدفاع المدني بالمنطقة اللواء غازي بن يحيى الألمعي، وأمين المنطقة حمد حسين عيبان، ومدير فرع وزارة النقل وبران بن مهدي آل عطشان، ومدير شؤون الأرصاد بالمنطقة الجنوبية صالح راشد آل فهيد، ومدير خدمات المياه بالمنطقة المهندس محمد علي آل عتيق. وأكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز خلال الاجتماع على أهمية مراجعة المشاريع التنموية، وقال "سنراجع مشاريع المنطقة كافة بكل وضوح وشفافية، والوقوف على الأسباب بكل صراحة، والكشف عن سبل تجاوزها آنيًّا ومستقبليًّا، كل ذلك من أجل راحة المواطن والمقيم".



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