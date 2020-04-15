1 - رشاش.
2 - مسدس.
3 - بندقية.
4 ـ ساكتون هوائية.
5 - عدد ( 33 ) طلقة رشاش حية.
6 - عدد ( 12 ) طلقة بندقية حية.
7 - صندوق بداخله عدد ( 13 ) زجاجة حارقة. ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد بأنها ستتعامل بكل حزم مع من يحاول الإخلال بالأمن بأي شكل من الأشكال، والله الهادي إلى سواء السبيل.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-أمن الدولة: وفاة أحد المطلوبين بعد مبادرته بإطلاق النار على رجال الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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