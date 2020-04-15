السعودية اليوم / ملاوي تفرض إغلاقًا شاملاً في البلاد للحد من انتشار كورونا



غابورون 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واس

انضمت مالاوي إلى دول الجنوب الأفريقي الأخرى وأعلنت إغلاقًا شاملاً يستمر ثلاثة أسابيع للحد من انتشار فيروس

وقال الرئيس الملاوي بيتر موثاريكا في مؤتمر صحفي: "إذا لم نتوخ الحرص يمكن أن تخسر مالاوي ما يصل إلى 50 ألف روح من وباء كوفيد - 19“.

من جانبه أفاد وزير الصحة الملاوي جابي مهانجو، بأن جميع الأنشطة غير الأساسية ستتوقف.

وكانت معظم دول الجنوب الأفريقي، ومن بينها جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، قد أقرت إغلاقًا كاملاً في أغلب فترات اليوم، بينما مددت ناميبيا أمرها للسكان بالبقاء في البيوت أسبوعين ونصفاً.

مما يذكر أنه باستثناء جنوب أفريقيا التي رصدت 2415 حالة إصابة حتى الآن، لم تسجل دول الجنوب الأفريقي عدداً كبيراً من المصابين حتى الآن.

// انتهى //

19:51ت م

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غابورون 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واسانضمت مالاوي إلى دول الجنوب الأفريقي الأخرى وأعلنت إغلاقًا شاملاً يستمر ثلاثة أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا وقال الرئيس الملاوي بيتر موثاريكا في مؤتمر صحفي: "إذا لم نتوخ الحرص يمكن أن تخسر مالاوي ما يصل إلى 50 ألف روح من وباء كوفيد - 19“.من جانبه أفاد وزير الصحة الملاوي جابي مهانجو، بأن جميع الأنشطة غير الأساسية ستتوقف.وكانت معظم دول الجنوب الأفريقي، ومن بينها جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، قد أقرت إغلاقًا كاملاً في أغلب فترات اليوم، بينما مددت ناميبيا أمرها للسكان بالبقاء في البيوت أسبوعين ونصفاً.مما يذكر أنه باستثناء جنوب أفريقيا التي رصدت 2415 حالة إصابة حتى الآن، لم تسجل دول الجنوب الأفريقي عدداً كبيراً من المصابين حتى الآن.// انتهى //19:51ت م0185

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