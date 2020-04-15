السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تنظم ندوة عن" أمن المعلومات" غدًا



أبها 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

تنظم الإدارة العامة للأمن السيبراني بجامعة الملك خالد ممثلة في إدارة الحوكمة والتوعية مساء غدٍ ، ندوة عن بعد ، في مجال أمن المعلومات، بمشاركة نخبة من المتخصصين في أمن المعلومات من داخل الجامعة وخارجها.

وتقام الندوة ضمن برنامج savvy cyber الذي أطلقته إدارة الحوكمة والتوعية بالإدارة العامة للأمن السيبراني بالجامعة.

وأوضح مدير إدارة الحوكمة والتوعية بالإدارة العامة للأمن السيبراني فراس شحبي أن الندوة ستسلط الضوء على أبرز التحديات البحثية والأكاديمية، وتحديات سوق العمل في تخصص الأمن السيبراني، لافتًا النظر إلى أن هذه الندوة ستقدم رؤى وإجابات لبعض الأسئلة الشائعة، بمشاركة نخبة من الشخصيات الوطنية البارزة في هذا المجال، حيث ستستضيف الندوة كلاً من مدير المركز الوطني لأمن المعلومات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور باسل العمير، وعميد كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور وليد الروضان، وكذلك المدير العام لتطوير كفاءات الاتصالات وتقنية المعلومات بشركة الاتصالات

ويمكن التسجيل في الندوة من خلال الرابط: https://t.co/t4ZOzOXLEh?amp=1 فيما يتمحور محتوى الندوة حول توجه الجامعات السعودية مؤخرًا لإنشاء برامج تخصصية في أمن المعلومات، والواقع البحثي في أمن المعلومات المأمول واتجاهاته المستقبلية، وتأثير التحول للعمل والتعلم عن بعد على الحاجة للتوعية بالأمن السيبراني لغير المتخصصين، إضافة إلى مدى ملاءمة خريجي البرامج الأكاديمية لاحتياجات سوق العمل، وكيفية تعزيز حضور المرأة في مجال أمن المعلومات.

// انتهى //

19:44ت م

0181



أبها 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واستنظم الإدارة العامة للأمن السيبراني بجامعة الملك خالد ممثلة في إدارة الحوكمة والتوعية مساء غدٍ ، ندوة عن بعد ، في مجال أمن المعلومات، بمشاركة نخبة من المتخصصين في أمن المعلومات من داخل الجامعة وخارجها.وتقام الندوة ضمن برنامج savvy cyber الذي أطلقته إدارة الحوكمة والتوعية بالإدارة العامة للأمن السيبراني بالجامعة.وأوضح مدير إدارة الحوكمة والتوعية بالإدارة العامة للأمن السيبراني فراس شحبي أن الندوة ستسلط الضوء على أبرز التحديات البحثية والأكاديمية، وتحديات سوق العمل في تخصص الأمن السيبراني، لافتًا النظر إلى أن هذه الندوة ستقدم رؤى وإجابات لبعض الأسئلة الشائعة، بمشاركة نخبة من الشخصيات الوطنية البارزة في هذا المجال، حيث ستستضيف الندوة كلاً من مدير المركز الوطني لأمن المعلومات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور باسل العمير، وعميد كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور وليد الروضان، وكذلك المدير العام لتطوير كفاءات الاتصالات وتقنية المعلومات بشركة الاتصالات السعودية الدكتورة موضي الجامع.ويمكن التسجيل في الندوة من خلال الرابط: https://t.co/t4ZOzOXLEh?amp=1 فيما يتمحور محتوى الندوة حول توجه الجامعات السعودية مؤخرًا لإنشاء برامج تخصصية في أمن المعلومات، والواقع البحثي في أمن المعلومات المأمول واتجاهاته المستقبلية، وتأثير التحول للعمل والتعلم عن بعد على الحاجة للتوعية بالأمن السيبراني لغير المتخصصين، إضافة إلى مدى ملاءمة خريجي البرامج الأكاديمية لاحتياجات سوق العمل، وكيفية تعزيز حضور المرأة في مجال أمن المعلومات.// انتهى //19:44ت م0181

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تنظم ندوة عن" أمن المعلومات" غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.