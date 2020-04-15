السعودية اليوم / حملات مكثفة على مقرات سكن العمالة الوافدة في أحياء محافظة الوجه



الوجه 22 شعبان 1441 ه الموافق 15 آبريل 2020 م واس

نفذ مكتب العمل بمحافظة الوجه التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الأيام الماضية حملات تفتيشية مكثفة على مقرات سكن العمالة الوافدة في أحياء المحافظة ، للتأكد من اتباع الشروط والتدابير والاحترازية للوقاية من "فيروس

واستهدفت الحملات التفتيشية التي ينفذها المكتب جميع المنشآت التجارية ، لتوجيه النصح والإرشاد والتأكد من تقيد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

// انتهى //

19:42ت م

0179



الوجه 22 شعبان 1441 ه الموافق 15 آبريل 2020 م واسنفذ مكتب العمل بمحافظة الوجه التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الأيام الماضية حملات تفتيشية مكثفة على مقرات سكن العمالة الوافدة في أحياء المحافظة ، للتأكد من اتباع الشروط والتدابير والاحترازية للوقاية من "فيروس كورونا " وذلك بمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.واستهدفت الحملات التفتيشية التي ينفذها المكتب جميع المنشآت التجارية ، لتوجيه النصح والإرشاد والتأكد من تقيد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.// انتهى //19:42ت م0179

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