السعودية اليوم / 9 هزات أرضية في البحر شمالي مدينة اللاذقية السورية شعر بها اللبنانيون



بيروت 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

وقعت اليوم 9 هزات أرضية في الأراضي السورية شعر بها المواطنون اللبنانيون، لا سيما الأخيرة منها والتي بلغت 4.7 درجات بمقياس ريختر.

وأفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان أن الهزات الأرضية وقعت جميعها في البحر شمالي مدينة اللاذقية السورية.

// انتهى //

19:24ت م

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