

واشنطن 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ومدير البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان مشترك اليوم باتفاق جديد لتخفيف عبء الديون من قبل مجموعة العشرين وتعليقها مدفوعات خدمة الديون الثنائية من قبل الدول الفقيرة.

وقالت مديرة الصندوق ، في رسالة لاجتماع زعماء مجموعة العشرين ، إن صندوق النقد الدولي "يسعى بشكل عاجل" للحصول على 18 مليار دولار من الموارد الجديدة للصندوق للحد من الفقر والنمو للدول الفقيرة ، ويبحث إمكانات المساعدة في استخدام حقوق السحب الخاصة .

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19:19ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / صندوق النقد والبنك الدوليين يشيدان بمبادرة مجموعة العشرين بتخفيف أعباء الديون على الدول الفقيرة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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