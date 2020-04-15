السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في مالي إلى 10 وفيات



باماكو 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

ارتفع عدد الوفيات في مالي جراء فيروس

وأعلنت السلطات الصحية المالية، ارتفاع عدد الإصابات المؤكده بالفيروس إلى 123 إصابة، مشيرة إلى تماثل ست حالات للشفاء.

وكانت الحكومة المالية قد اتخذت إجراءات تقضي بتمديد تعليق الدراسة في مختلف مستويات التعليم في البلاد إلى 9 من شهر مايو المقبل، كما أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، حالة الطوارئ الصحية وحظر التجول في عموم البلاد.

// انتهى //

19:18ت م

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باماكو 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسارتفع عدد الوفيات في مالي جراء فيروس كورونا ليصل إلى 10 وفيات.وأعلنت السلطات الصحية المالية، ارتفاع عدد الإصابات المؤكده بالفيروس إلى 123 إصابة، مشيرة إلى تماثل ست حالات للشفاء.وكانت الحكومة المالية قد اتخذت إجراءات تقضي بتمديد تعليق الدراسة في مختلف مستويات التعليم في البلاد إلى 9 من شهر مايو المقبل، كما أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، حالة الطوارئ الصحية وحظر التجول في عموم البلاد.// انتهى //19:18ت م0176

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